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Наука и медицина
ВОЗ: возможен новый локдаун из-за распространения штамма «дельта плюс»
27 июня, 2021 08:07
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MOD Russia/Global Look Press
В России ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» вызывает опасения у специалистов, заявила официальный представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.
«Штамм „дельта“ поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом — ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее», - сказала она.
Специалист считает, что распространение нового штамма COVID-19 нужно срочно приостановить. В противном случае придется вводить новые жесткие ограничительные действия.
Вуйтович считает, что в этом случае единственный выход – вакцинация. Она снизит возможность передачи инфекции и поможет перенести заболевание в тяжелой форме с наименьшими проблемами, пишет РБК.
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