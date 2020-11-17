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В ВОЗ сочли вакцину недостаточной для победы коронавируса

Артем Денисов
17 ноября, 2020 01:09
1 мин
вакцина
Фото: pixabay.com

Вакцины от коронавируса будет недостаточно для борьбы с эпидемией COVID-19.

Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, «вакцина дополнит другие инструменты, которые у нас есть, а не заменит их». Он отметил, что сама по себе вакцина не положит конец пандемии. Среди необходимых мер Гебрейесус назвал тестирование, изоляция тех, кто контактировал с заразившимися, информирование населения об опасности коронавируса.

Как напомнил глава ВОЗ, первые партии вакцин от COVID-19 будут небольшими, а препарат прежде всего получат медики, пожилые и люди из других групп риска, сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РБК.

Тем временем, вакцина от коронавируса mRNA-1273, разработанная американской компанией Moderna, показала эффективность на уровне 94,5%. Среди тех, кто получил вакцину, на третьем этапе испытаний заразились только 5 человек.

темы
коронавирус
вакцина
ВОЗ
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