Американская вакцина от коронавируса показала лучший результат из всех разработок

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Вакцина от коронавируса mRNA-1273, разработанная американской компанией Moderna, показала эффективность на уровне 94,5%. Среди тех, кто получил вакцину, на третьем этапе испытаний заразились только 5 человек.

Об этом сообщил разработчик со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB). В испытаниях участвовали более 30 тысяч человек - после второй дозы препарата заболели 95 человек, но 90 из них получали плацебо, а 5 - вакцину.

Отмечается, что большинство добровольцев перенесли прививку без каких-либ заметных последствий.

«Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Вакцина mRNA-1273 создавалась на основе матричной РНК. По механизму работы она аналогична вакцине от Pfizer и BioNTech.

Ранее на третьем этапе испытаний препарат Pfizer показал эффективность в 90% случаев. Действенность российской вакцины «Спутник V» оценили в 92%.