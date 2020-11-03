Youtube / World Health Organization (WHO)

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что лучшим способом диагностировать коронавирус является тестирование. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель ВОЗ.

«Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории. Респираторные симптомы как у гриппа, так и у COVID-19 очень похожи», ― заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн.

Также Моэн напомнила, что коронавирус имеет «уникальные симптомы», а именно – отсутствие у пациента вкуса и неспособность чувствовать запахи.

В случае незначительных симптомов COVID-19, таких как небольшая температура и чихание, представитель ВОЗ порекомендовала остаться дома. Если же организм реагирует на вирус более ощутимо – необходимо обратиться за медицинской помощью, передают «Известия».

Ранее стало известно, что Франция отправит больных коронавирусом в другую страну.