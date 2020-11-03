Франция избавляется от больных коронавирусом из-за перегрузки системы здравоохранения

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Французские власти отправят часть больных коронавирусом в Германию на лечение. Больницы Франции перегружены и не справляются с большим потоком инфицированных.

Согласно заявлению федерации французских больниц, в ближайшее время в немецкие больницы будут направлены пациенты из региона Нор-Па-де-Кале. Там был зафиксирован большой всплеск заражения коронавирусом. Отмечается, что это не единственный регион, из которого будут транспортировать больных.

Напомним, что во время первой волны COVID-19, больные из Франции направлялись не только в Германию, но и в Швейцарию, Люксембург и в Австрию.

«Интерфакс» отмечает, что за время пандемии во Франции зафиксировали более 1,46 млн инфицированных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать ношение защитных масок с помощью специальной системы технического зрения.