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В России начнут контролировать ношение медицинской маски с помощью специальной системы технического зрения «Маска». Программа будет следить за использованием маски и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в госучреждениях.

Предполагается, что с помощью данного нововведения удастся снизить передачу новой коронавирусной инфекции. Система будет передавать данные о том, носят ли врачи и пациенты СИЗ, игнорируют ли ношение маски в других организациях, например, детсадах, школах. Считается, что благодаря программе в «зеленой зоне» в медучреждениях начнут заражаться на 50% реже, а в «красной зоне» — до 95%.

«Информирование лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью мобильного приложения, позволяющего получать уведомления о нарушениях и принимать меры к устранению», – цитирует RT пресс-службу Национальной технической инициативы, которая занимается разработкой системы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили раздавать маски и перчатки бесплатно.