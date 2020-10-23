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В Госдуме предложили раздавать маски и перчатки бесплатно

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 11:55
1 мин
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фото: Pixabay

Несмотря на рекомендации врачей, не все россияне носят маски перчатки в общественных местах. О том, как убедить граждан пользоваться средствами рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По словам депутата, основная причина игнорирования масок – финансовая, люди не хотят тратить деньги на покупку средств защиты.

Нилов в эфире радио Sputnik предложил бесплатно раздавать маски и антисептики в магазинах, кафе и других общественных местах. Он отметил, что это небольшие деньги.

За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых заболевших COVID-19, это максимум за все время пандемии. Зарегистрировано 283 летальных исходов.

темы
Россия
общество
коронавирус
Госдума
маски
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