В ВОЗ раскрыли истинную цель вакцинации от коронавируса
Основная цель вакцинации от COVID-19 — защитить людей от тяжелого течения болезни.
Как сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, препараты не предотвращают заражения, однако при этом более чем на 90% защищают от тяжелой формы инфекции. По словам эксперта, вакцины от COVID-19 имеют разную степень защиты от заражения - в пределах 70-90%. Полной защиты не дает ни один препарат от коронавируса.
Сваминатан отметила, что прививка также снижает риски передачи инфекции другим людям, что помогает снижать случаи нового инфицирования.
Говоря о новом штамме коронавируса под названием «дельта», главный научный сотрудник ВОЗ отметила, что для борьбы с этим возбудителем требуется высокий уровень антител в крови. Их может обеспечить полный курс вакцинации, передает телеканал «360».
Ранее в ВОЗ заявили, что «дельта», который ранее именовался «индийским» штаммом, обнаружен не менее чем в 98 странах мира. Этот вариант вируса отличается повышенной заразностью и опасностью для человека.