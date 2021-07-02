ВОЗ: опасный штамм коронавируса поразил почти половину мира
Штамм коронавируса «дельта», который ранее именовался «индийским» штаммом, обнаружен не менее чем в 98 странах мира. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Он напомнил, что этот вариант вируса отличается повышенной заразностью и опасностью для человека. Кроме того, этот штамм и дальше будет эволюционировать и мутировать.
На сегодняшний день этот вариант коронавируса «обнаружен по меньшей мере в 98 странах». Глава ВОЗ также отметил, что наиболее быстро «дельта» штамм распространяется «в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией».
Гебрейесус подчеркнул, что способность коронавируса мутировать требует «постоянной оценки ситуации», а также адаптации систем здравоохранения.
Вместе с этим глава ВОЗ призвал лидеров государств оказывать помощь друг другу, чтобы каждая страна смогла провакцинировать не менее 70% жителей. При этом он подчеркнул, что лучшим способом замедлить коронавирус, ограничить появление новых более опасных мутаций и перейти к восстановлению экономик, является именно вакцинация подавляющей доли населения, передаёт «ТАСС».