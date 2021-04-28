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В ВОЗ не исключили резкий рост заразившихся коронавирусом в России

Артем Денисов
28 апреля, 2021 01:28
2 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 01:28
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

В России наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса, однако опасность резкого роста числа заразившихся сохраняется.

Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по мерам против COVID-19. Она призвала соблюдать рекомендации властей. Вуйнович считает, что даже привившиеся должны носить защитные маски, поскольку они могут быть переносчиками коронавируса.

Представитель ВОЗ при этом отметала недостаточно высокие темпы вакцинации в России. «Это очень важно, чтобы мы достигли быстро коллективного иммунитета», — сказала она, сообщает РБК.

Если наметится ответственный подход россиян к проведению вакцинации во всех регионах, в стране удастся достигнуть популяционного иммунитета раньше, чем во всем мире.

Как ранее сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, растет количество желающих защититься от COVID-19, поэтому РФ сможет отменить ограничения по коронавирусу первой на планете.

Ранее по теме:  Российские власти предсказали самый ранний выход страны из пандемии в мире
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