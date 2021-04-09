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Российские власти предсказали самый ранний выход страны из пандемии в мире

Артем Денисов
9 апреля, 2021 06:36
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 06:36
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Если наметится ответственный подход россиян к проведению вакцинации во всех регионах, в стране удастся достигнуть популяционного иммунитета раньше, чем во всем мире.

Как сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, растет количество желающих защититься от COVID-19, поэтому РФ сможет отменить ограничения по коронавирусу первой на планете. Спикер сослалась на статистику, которая говорит о росте желающих вакцинироваться. В настоящее время страна входит в десятку лидеров по сделанным прививкам, пишет «Парламентская газета».

Тем временем, предприниматели в Италии намерены организовать туры для вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства. Итальянцы могут отправиться за прививкой по следующим направлениям: Москва плюс Санкт-Петербург, Москва плюс Золотое кольцо, Москва плюс южные регионы: Краснодар, Ростов, Крым.

Ранее по теме:  В Италии появились туры для вакцинации от коронавируса в России
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Эпидемия
Здоровье
Коронавирус
Совфед
Вакцинация
Матвиенко
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