В ВОЗ «британский» штамм коронавируса вызывает тревогу

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Во Всемирной организации здравоохранения оценили опасность «британского» штамма коронавируса. Свои опасения высказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, «британский» штамм значительно повысит нагрузку на системы здравоохранения, которые уже сейчас серьезно перегружены во многих странах. Эпидемиологическая ситуация с появлением этого варианта COVID-19 вызывает тревогу, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Кении выявлены 16 новых и абсолютно уникальных штаммов коронавируса.

Отмечается, что новые штаммы могут быстро распространяться и их чрезвычайно трудно выявить.