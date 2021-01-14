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В Кении выявлены 16 абсолютно уникальных и агрессивных штаммов коронавируса

Дмитрий Байков
14 января, 2021 11:13
1 мин
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фото: Pixabay

В Кении выявлены 16 новых и абсолютно уникальных штаммов коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что новые штаммы могут быстро распространяться и их чрезвычайно трудно выявить.

Несколько из обнаруженных новых штаммов являются наиболее агрессивными, из-за чего в стране может резко увеличиться число заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее о мутациях коронавируса в интервью «Русской планете» рассказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Каждая мутация будет приспосабливать вирус к человеку, чтобы он мог у человека размножаться, не убивать своего хозяина, но при этом легче передаваться, что мы и видим сейчас. Он становится более заразным, но будет уменьшать свою патогенность. Это абсолютно нормальная логичная эволюция вируса, так заложено природой, что вирус меняет свои свойства.

темы
общество
коронавирус
Кения
мутация
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