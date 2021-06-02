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Люди
В вытрезвителях будут выдавать воду и одежду. Как стать клиентом?
2 июня, 2021 23:36
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В России утвержден план работы вытрезвителей.
Согласно ему, нетрезвым гражданам предоставят отдельное спальное место, обеспечат водой и одеждой. Им окажут доврачебную, психологическую и социально-правовую помощь. В случае необходимости помогут трудоустроиться.
Доставлять в вытрезвитель будут подростков, беременных женщин, инвалидов, а также наркоманов и агрессивных россиян.
При желании клиенты учреждения смогут покинуть вытрезвитель, сообщает телеканал «360».
Ранее Министерство здравоохранения России пояснило, при каких обстоятельствах жителей страны начнут увозить в новоиспеченные вытрезвители. Данная практика будет применяться в отношении гражданина только в том случае, если он находится в беспомощном состоянии.
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