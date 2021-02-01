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Минздрав установил степень опьянения россиян для доставки в вытрезвитель

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 17:26
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 17:26
1 мин
vk.com
vk.com

Министерство здравоохранения России пояснило, при каких обстоятельствах жителей страны начнут увозить в новоиспеченные вытрезвители. Данная практика будет применяться в отношении гражданина только в том случае, если он находится в беспомощном состоянии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет как об алкогольном, так и о наркотическом опьянении. При этом принудительно увозить человека в данные учреждения никто не будет, только если он не находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что с «клиентов» вытрезвителей будут взымать плату за оказанные услуги.

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Россия
Минздрав
вытрезвители
1 мин
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