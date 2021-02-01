Общество

Министерство здравоохранения России пояснило, при каких обстоятельствах жителей страны начнут увозить в новоиспеченные вытрезвители. Данная практика будет применяться в отношении гражданина только в том случае, если он находится в беспомощном состоянии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет как об алкогольном, так и о наркотическом опьянении. При этом принудительно увозить человека в данные учреждения никто не будет, только если он не находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что с «клиентов» вытрезвителей будут взымать плату за оказанные услуги.