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Роспотребнадзор ввел новые правила выписки пациентов, перенесших коронавирус. Постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

В нем говорится, что отпустить пациента из больницы домой можно после первого отрицательного теста. До этого для выписки требовалось два отрицательных результата.

В случае получения положительного результата следующее исследование проводится не ранее, чем через 3 дня.

Документ также устанавливает сроки выполнения исследования - не более 48 часов.

Кроме того, Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с больным покидать самоизоляцию спустя две недели без теста.

Ранее в Бурятии на две недели ввели локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом.