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Общество
В условиях аврала для больниц в РФ установили новые правила выписки переболевших COVID-19
16 ноября, 2020 13:31
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Международный аэропорт «Внуково»
Роспотребнадзор ввел новые правила выписки пациентов, перенесших коронавирус. Постановление подписала глава ведомства Анна Попова.
В нем говорится, что отпустить пациента из больницы домой можно после первого отрицательного теста. До этого для выписки требовалось два отрицательных результата.
В случае получения положительного результата следующее исследование проводится не ранее, чем через 3 дня.
Документ также устанавливает сроки выполнения исследования - не более 48 часов.
Кроме того, Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с больным покидать самоизоляцию спустя две недели без теста.
Ранее в Бурятии на две недели ввели локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом.
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