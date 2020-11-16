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С 16 ноября Бурятия на две недели вводит локдаун в связи с распространением коронавируса. Власти закрывают все торговые центры, кафе, салоны красоты, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы.

Такое решение принял глава республики Алексей Цыденов. Ограничения будут действовать с 16 по 30 ноября.

Исключение сделали для гостиниц, продуктовых магазинов, аптек, салонов связи и предприятий розничной торговли, реализующих товары первой необходимости.

Как пишет «Коммерсантъ», на столь жесткие меры решились из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. Загрузка медучреждений в Улан-Удэ составляет 90%. В лабораториях скопилось более 25 тысяч необработанных тестов.

«Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок»,— сказал глава региона.

В Бурятии коронавирусом заболели более 15 тысяч человек. За последние сутки там был выявлен 271 новый случай.

Ранее в Германии установили, что гранатовый сок может подавлять до 80% патогенов коронавируса.