Назван «подавляющий коронавирус» натуральный продукт

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Эксперты из Германии сообщили об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97% патогенов COVID-19 в организме.

Ученые исходили из того, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. Как показали исследования, сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.

Кроме того, гранатовый сок может подавлять до 80 процентов патогенов коронавируса. Другие натуральные соки и зеленые чай могут ослабить коронавирус, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус, сообщает РИА «Новости».

Ранее ученые выяснили, что мелатонин способен оказать положительный эффект при лечении коронавируса. Результаты исследования специалистов опубликованы в издании PLOS Biology.

Мелатонин - гормон здорового сна и бодрствования, который часто используют в качестве безопасного снотворного.