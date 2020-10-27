Инстаграм мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

В Улан-Удэ после недели работы сломались новые автобусы с цитатой президента России Владимира Путина. Всего мэрия приобрела 42 машины, каждая из которых стоила 4,7 млн рублей.

На поломку обратили внимание местные жители. 24 октября во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в столице Бурятии сломался «абсолютно новый автобус, который только два-три дня назад вышел на линию». О проблемах рассказали и другие жители.

Эту информацию подтвердили в МУП «Городские маршруты». «Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли пять тысяч километров, технические неисправности имеют место быть, стараемся все планово исправлять», - рассказали в МУП изданию «Номер один».

Спустя несколько часов директор «Городских маршрутов» Алексей Кожевников заявил, что техника не ломалась - имели место два случая схода с линии. В первом случае была проблема с регулировкой сцепления, во втором - автобус не вышел из-за повышенной температуры у водителя.

Автобусы были куплены за счет дальневосточной субсидии и проекта «Народный бюджет». На них нанесена фраза «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей», под которой написано «В. В. Путин».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации купит дизайнерские шарфы и платки у автора песни про Путина.