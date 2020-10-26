Совету Федерации понадобились шарфы и платки от автора песни про Владимира Путина

Нина Ручкина / Instagram.com

На сайте госзакупок в России обнаружили контракт на приобретение 54 дизайнерских платков и 10 шарфов. Поставщиком назван «Модный дом Нины Ручкиной» - в 2015 году его владелица записала песню о любви к президенту России Владимиру Путину.

Платки по 2400 рублей за штуку и шарфы по 2160 рублей купит Совет Федерации. В верхней палате парламента не ответили, кому предназначаются платки. Информацию не раскрывают и в «Модном доме Нины Ручкиной».

Какие именно платки и шарфы купит Совфед, в контракте не сказано. На сайте модного дома можно найти аксессуары с изображениями Кремля, танком Т-34 и орденом Победы.

Это не первый госконтракт Ручкиной. В 2018 году ее платки пробрела «Книжная экспедиция» управления делами президента для перепродажи на своем сайте, пишут «Открытые медиа».

В 2014 году дизайнер Нина Ручкина сшила платье с изображением Путина. Через год владелица записала песню «о любви к мужчине, о котором «много говорят за спиной».

Ранее российское правительство заложило в проект федерального бюджета 42,6 млн рублей на истребление птиц на крыше собственного здания.