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Совету Федерации понадобились шарфы и платки от автора песни про Владимира Путина

Лилия Караева
26 октября, 2020 16:56
2 мин
Нина Ручкина
Нина Ручкина / Instagram.com

На сайте госзакупок в России обнаружили контракт на приобретение 54 дизайнерских платков и 10 шарфов. Поставщиком назван «Модный дом Нины Ручкиной» - в 2015 году его владелица записала песню о любви к президенту России Владимиру Путину.

Платки по 2400 рублей за штуку и шарфы по 2160 рублей купит Совет Федерации. В верхней палате парламента не ответили, кому предназначаются платки. Информацию не раскрывают и в «Модном доме Нины Ручкиной».

Какие именно платки и шарфы купит Совфед, в контракте не сказано. На сайте модного дома можно найти аксессуары с изображениями Кремля, танком Т-34 и орденом Победы.

Это не первый госконтракт Ручкиной. В 2018 году ее платки пробрела «Книжная экспедиция» управления делами президента для перепродажи на своем сайте, пишут «Открытые медиа».

В 2014 году дизайнер Нина Ручкина сшила платье с изображением Путина. Через год владелица записала песню «о любви к мужчине, о котором «много говорят за спиной».

Ранее российское правительство заложило в проект федерального бюджета 42,6 млн рублей на истребление птиц на крыше собственного здания.

темы
Совет Федерации
госзакупки
дизайнер
Нина Ручкина
шарфы
платки
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