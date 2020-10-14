В Тюменской области женщина полностью вылечилась от четвертой стадии рака

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Врачам тюменского многопрофильного центра «Медицинский город» удалось полностью вылечить женщину от 4 стадии рака шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Известно, что Светлана узнала о заболевании во время беременности. Ей предстоял сложный выбор – оставить ребенка или прервать беременность и заняться вплотную лечением. Несмотря на то, что у нее диагностировали рак шейки матки 1 стадии, она решила сохранить жизнь ребенка. Своим здоровьем она занялась только после родов. На протяжении пяти лет Светлана ходила по больницам, выполняла все рекомендации, но болезнь не отступала.

Онкологи Московского института акушерства и гинекологии имени Кулакова нашли у нее много проблем органов малого таза и отправили на МРТ. Оказалось, что опухоль распространилась на заднюю стенку мочевого пузыря и мочеточники. В итоге, женщина решила лечиться в Тюменской области.

«Специалисты применили высокотехнологичный метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии», – отмечают в пресс-службе.

Доктора подчеркивают, что при таком лечении препарат вводится сразу в ткань опухоли по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови. Таким образом, лекарство накапливается в опухоли в максимально возможной концентрации, а соседние органы не страдают.

В результате, опухоль полностью регрессировала. Итог лечения – полное выздоровление.

Ранее сообщалось, что рак научились выявлять за четыре года до его появления.