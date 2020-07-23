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Рак научились выявлять за четыре года до его появления

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 08:15
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фото: Pixabay

Группа ученых из США и Китая разработала метод, позволяющий обнаружить некоторые формы рака задолго до появления первых признаков заболевания.

Используя анализ крови, ученые смогли определить рак желудка, пищевода, легкого, печени и колоректальный рак на четыре года раньше, чем традиционные методы.

Ученым удалось найти маркеры рака, небольшие фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК и разработать тест на их основе. Новый метод позволяет выявлять развитие пяти видов онкологии с точностью в 95 процентов за четыре года до того, как традиционные методы диагностики смогли бы обнаружить симптомы, пишет «Naked Science».

Лекарство от некоторых видов онкологических заболеваний можно сделать из яда скорпионов.

Российские биологи смогли вывести определенные молекулы яда, способствующие лечению онкологии.

темы
общество
ученые
рак
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