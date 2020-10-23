В Твери мужчина упал с моста на проезжающий внизу автомобиль

фото: Pixabay

В Тверской области мужчина упал с железнодорожного моста на проезжающий внизу автомобиль УАЗ «Патриот». Инцидент произошел сегодня днем в районе Комсомольской площади.

По словам водителя автомобиля, он ехал в сторону центра Твери и вдруг увидел, что на него сверху что-то падает, а затем последовал удар. Мужчина остановил машину и вышел из неё, увидев, что произошло, он вызвал полицию и скорую помощь.

Мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу, признаков опьянения не обнаружено. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося, сообщают «Вести».

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 8 человек, трое из которых скончались.