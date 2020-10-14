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Общество
Под Тулой страшное ДТП. Погибли 3 человека и пятеро пострадали
14 октября, 2020 15:41
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фото: Pixabay
В Тульской области произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым автомобилем.
В результате аварии пострадали 8 человек, трое из которых скончались.
Авария произошла сегодня днем в Кимовском районе. Столкнулись легковая машина Daewoo Nexia и микроавтобус «Газель» с пассажирами. По предварительным данным, погибли три человека, еще пятеро пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает РЕН.ТВ.
Сегодня утром в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде. В результате происшествия водитель погиб.
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