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Под Тулой страшное ДТП. Погибли 3 человека и пятеро пострадали

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 15:41
1 мин
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фото: Pixabay

В Тульской области произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали 8 человек, трое из которых скончались.

Авария произошла сегодня днем в Кимовском районе. Столкнулись легковая машина Daewoo Nexia и микроавтобус «Газель» с пассажирами. По предварительным данным, погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, сообщает РЕН.ТВ.

Сегодня утром в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде. В результате происшествия водитель погиб.

темы
Россия
общество
происшествие
ДТП
Тульская область
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