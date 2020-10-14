В центре Москвы такси вылетело в реку

фото: Pixabay

Сегодня утром в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде.

Авария произошла в 8 утра на пересечении Полуярославской набережной с Наставническим переулком, сообщает телеграм-канал «Mash». На месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сокрой помощи.