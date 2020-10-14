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Общество
В центре Москвы такси вылетело в реку
14 октября, 2020 09:36
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фото: Pixabay
Сегодня утром в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде.
Авария произошла в 8 утра на пересечении Полуярославской набережной с Наставническим переулком, сообщает телеграм-канал «Mash». На месте происшествия работают спасатели.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сокрой помощи.
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