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В центре Москвы такси вылетело в реку

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 09:36
1 мин
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фото: Pixabay

Сегодня утром в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде.

Авария произошла в 8 утра на пересечении Полуярославской набережной с Наставническим переулком, сообщает телеграм-канал «Mash». На месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сокрой помощи.

темы
Москва
Россия
такси
происшествие
авария
река
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