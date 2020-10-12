Авария на Кутузовском проспекте в Москве: есть жертвы

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На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сокрой помощи.

В результате автоаварии один человек погиб, еще трое получили травмы. ДТП случилось на Кутузовском проспекте около ТЦ «Времена года». Машина медиков, которая спешила на вызов, лоб в лоб столкнулась с автомобилем BMW. Погибший - водитель иномарки. Среди пострадавших - водитель скорой помощи.

По предварительным данным, происшествие случилось из-за водителя BMW - машина резко перестроилась на крайнюю левую полосу, заезжая на «встречку». После этого BMW столкнулась с другой машиной и отлетела вправо, сообщает телеканал «360».

Напомним, у села Рыбалко Кизлярского района Дагестана произошла автоавария, в которой три человека погибли и 14 пострадали.

Среди получивших травмы - 10 детей. Состояние троих детей и одного взрослого оценивается как тяжелое.