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Авария на Кутузовском проспекте в Москве: есть жертвы

Артем Денисов
12 октября, 2020 00:01
1 мин
ДТП
Фото: pixabay.com

На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сокрой помощи.

В результате автоаварии один человек погиб, еще трое получили травмы. ДТП случилось на Кутузовском проспекте около ТЦ «Времена года». Машина медиков, которая спешила на вызов, лоб в лоб столкнулась с автомобилем BMW. Погибший - водитель иномарки. Среди пострадавших - водитель скорой помощи.

По предварительным данным, происшествие случилось из-за водителя BMW - машина резко перестроилась на крайнюю левую полосу, заезжая на «встречку». После этого BMW столкнулась с другой машиной и отлетела вправо, сообщает телеканал «360».

Напомним, у села Рыбалко Кизлярского района Дагестана произошла автоавария, в которой три человека погибли и 14 пострадали.

Среди получивших травмы - 10 детей. Состояние троих детей и одного взрослого оценивается как тяжелое.

темы
авто
москва
дтп
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