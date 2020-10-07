ДТП со школьным автобусом в Дагестане: трое погибших и 14 пострадавших

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У села Рыбалко Кизлярского района Дагестана произошла автоавария, в которой три человека погибли и 14 пострадали.

Среди получивших травмы - 10 детей. Состояние троих детей и одного взрослого оценивается как тяжелое.

Для помощи пострадавшим на место выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф.

На дороге столкнулись школьный автобус «Газель», четыре большегруза и легковой автомобиль. Речь идет о трассе Р-215, пишут «Известия».

Напомним, в августе в Новой Москве, на 25-м км Калужского шоссе, произошла крупная автоавария.

При столкновении грузовика с автобусом пострадали 20 человек.