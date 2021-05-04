В Турции у отеля отобрали сертификат «Безопасный туризм» после вечеринки украинских туристов

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Пятизвездочный отель в Турции закрыли из-за украинских туристов. Об этом сообщили местные СМИ.

У бассейна гостиницы собралась огромная толпа туристов из Украины. Около 500 человек отмечали православную Пасху. Все отдыхающие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Происходящее кто-то снял на видео и «слил» в Сеть.

Контролирующие органы Турции провели проверку постфактум. Инцидент подтвердился. У отеля отобрали сертификат «Безопасный туризм», без которого по закону он не может функционировать, пишет «РИА Новости».

В Турции локдаун ужесточили еще больше.