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В Турции у отеля отобрали сертификат «Безопасный туризм» после вечеринки украинских туристов
4 мая, 2021 15:31
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look press
Пятизвездочный отель в Турции закрыли из-за украинских туристов. Об этом сообщили местные СМИ.
У бассейна гостиницы собралась огромная толпа туристов из Украины. Около 500 человек отмечали православную Пасху. Все отдыхающие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Происходящее кто-то снял на видео и «слил» в Сеть.
Контролирующие органы Турции провели проверку постфактум. Инцидент подтвердился. У отеля отобрали сертификат «Безопасный туризм», без которого по закону он не может функционировать, пишет «РИА Новости».
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