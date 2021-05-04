В Турции локдаун ужесточили еще больше

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В Турции объявлено об ужесточении действующего в стране локдауна. Магазинам запрещено продавать товары, не входящие в список первой необходимости.

С 7 мая во всех магазинах в Турции запрещена продажа электроники, инструментов, игрушек, канцтоваров, текстиля, одежды и аксессуаров, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, изделий из стекла. Ужесточение ограничений связано с ростом количества заражений коронавирусом, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».

Ранее было объявлено ограничение на продажу алкоголя.

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