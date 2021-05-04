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В Турции локдаун ужесточили еще больше
4 мая, 2021 14:14
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Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look press
В Турции объявлено об ужесточении действующего в стране локдауна. Магазинам запрещено продавать товары, не входящие в список первой необходимости.
С 7 мая во всех магазинах в Турции запрещена продажа электроники, инструментов, игрушек, канцтоваров, текстиля, одежды и аксессуаров, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, изделий из стекла. Ужесточение ограничений связано с ростом количества заражений коронавирусом, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».
Ранее было объявлено ограничение на продажу алкоголя.
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