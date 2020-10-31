В Турции растет число погибших после природной катастрофы

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Спасательные работы проводимые после землетрясения в Турции продолжают выявлять новых погибших. Количество жертв в провинции Измир, к утру 31 октября составляет 25 человек.

Кроме того, порядка 804 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Об этом стало известно из сообщения Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным беджнествиям (AFAD) страны.

Поисковые работы по-прежнему ведутся еще в 8 зданиях, которые оказались повреждены в результате случившегося.

Напомним, о мощном землетрясении на западе Турции стало известно в пятницу, 30 октября.