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Общество
Мощное землетрясение в Турции разрушило дома. Подземные толчки дошли до Греции
30 октября, 2020 16:22
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Piqsels.com
В турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов, людей спасают из-под обломков.
Пострадали здания в измирских районах Байраклы и Борнова. Несколько домов повреждены, одно здание полностью рухнуло.
Землетрясение вызвало цунами, пишет Telegram-канал LIFE SHOT. В Греции тоже зафиксированы подземные толчки.
Их мощность составила 6,9 баллов. В результате разрушилась церковь Богородицы на острове Самос, несколько зданий получили повреждения, ранен один человек.
В сентябре сообщалось о землетрясении в районе озера Байкал. Магнитуда в эпицентре составила 5,9 баллов.
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