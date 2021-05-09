В Турции поставлен рекорд: резко упало количество заразившихся коронавирусом

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В Турции зафиксировано менее 20 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Это произошло впервые с марта текущего года. За последние сутки заболели 18 тысяч 52 человека. 8 мая от COVID-19 умер 281 человек. Общее количество случаев заболевания превысило 5 млн, пишет «Коммерсан».

Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса, будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией. Об этом ранее сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар,