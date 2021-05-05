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В Турции заговорили о возобновлении авиасообщения с Россией

Артем Денисов
5 мая, 2021 05:30
2 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 05:30
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса, будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией.

Как сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар, в Турции была поставлена задача путем иммунизации населения и мер карантина «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону».

По его словам, если на 15 апреля количество заболевших составляло 61 тысячу 400 человек, то по данным на 3 мая этот показатель снизился до 24 тысяч 733 человека. Как отметил дипломат, это произошло благодаря принятым строгим мерам.

Турция также предложила Москве провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые властями Турции меры, передает ТАСС.

Тем временем, в Турции объявлено об ужесточении действующего в стране локдауна. Магазинам запрещено продавать товары, не входящие в список первой необходимости.

Ранее по теме:  В Турции локдаун ужесточили еще больше
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ТЕГИ
Турция
Туризм
Коронавирус
Авиасообщение
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