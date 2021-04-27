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В трех регионах России местные власти не хотят лечить жителей от COVID-19

Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 12:40
2 мин
Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 12:40
2 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отчиталась на совещании с вице-премьерами о ситуации с распространением коронавируса в стране. По ее словам, ситуация могла бы быть заметно лучше, однако поскольку региональные власти игнорируют требования федеральных властей, мы имеем то, что имеем.

Голикова подчеркнула, что три российских региона до сих не заключили контракты на поставку лекарственных средств от COVID-19. Речь идет об Ингушетии, Забайкалье и Дагестане. Кроме того, по ее словам, субъекты не обращают внимания на рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса, в частности это касается вовлечения населения в процесс вакцинации.

«В 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от ковида ниже среднего по стране», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее Голикова сообщила о распространении новых штаммов коронавируса по стране. Как оказалось, они обнаружены уже в 54 регионах РФ.

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ТЕГИ
Коронавирус
Татьяна Голикова
Ингушетия
Дагестан
Ограничения
Забайкалье
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