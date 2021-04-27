В трех регионах России местные власти не хотят лечить жителей от COVID-19

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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отчиталась на совещании с вице-премьерами о ситуации с распространением коронавируса в стране. По ее словам, ситуация могла бы быть заметно лучше, однако поскольку региональные власти игнорируют требования федеральных властей, мы имеем то, что имеем.

Голикова подчеркнула, что три российских региона до сих не заключили контракты на поставку лекарственных средств от COVID-19. Речь идет об Ингушетии, Забайкалье и Дагестане. Кроме того, по ее словам, субъекты не обращают внимания на рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса, в частности это касается вовлечения населения в процесс вакцинации.

«В 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от ковида ниже среднего по стране», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее Голикова сообщила о распространении новых штаммов коронавируса по стране. Как оказалось, они обнаружены уже в 54 регионах РФ.