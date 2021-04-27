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Наука и медицина
Новые штаммы COVID-19 и их распространение по России вызвали озабоченность у Татьяны Голиковой
27 апреля, 2021 12:08
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 российских регионах. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, новые штаммы коронавируса и их распространение по регионам вызывает озабоченность. Речь идет о «британской» и «южноафриканской» мутациях.
Голикова также отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России выглядит достаточно стабильной, однако это хрупкая стабильность.
Российские ученые ведут плотный мониторинг информации о возникающих новых мутациях в мире, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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