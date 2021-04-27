Новые штаммы COVID-19 и их распространение по России вызвали озабоченность у Татьяны Голиковой

Наука и медицина

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 российских регионах. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, новые штаммы коронавируса и их распространение по регионам вызывает озабоченность. Речь идет о «британской» и «южноафриканской» мутациях.

Голикова также отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России выглядит достаточно стабильной, однако это хрупкая стабильность.

Российские ученые ведут плотный мониторинг информации о возникающих новых мутациях в мире, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».