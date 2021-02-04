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В Торговый центр за прививкой: в ТЦ «Мега Белая Дача» вакцинируют от коронавируса

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 09:51
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 09:51
1 мин
1
Wikipedia

В торговом центре «Мега Белая Дача», который расположен в Московской области, открыли пункт вакцинации. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По словам Воскресенского, вакцинироваться от коронавируса в мобильном пункте могут все желающие. Привиться можно без предварительной записи, при этом прописка значения не имеет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Всем вакцинированным выдается прививочный сертификат, пишет «РИА Новости».

«Спутник V» «шагает» по планете. Российская вакцина «пришла» в Северную Америку.

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