В Торговый центр за прививкой: в ТЦ «Мега Белая Дача» вакцинируют от коронавируса

Общество

В торговом центре «Мега Белая Дача», который расположен в Московской области, открыли пункт вакцинации. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По словам Воскресенского, вакцинироваться от коронавируса в мобильном пункте могут все желающие. Привиться можно без предварительной записи, при этом прописка значения не имеет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Всем вакцинированным выдается прививочный сертификат, пишет «РИА Новости».