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Общество
В Торговый центр за прививкой: в ТЦ «Мега Белая Дача» вакцинируют от коронавируса
4 февраля, 2021 09:51
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Wikipedia
В торговом центре «Мега Белая Дача», который расположен в Московской области, открыли пункт вакцинации. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
По словам Воскресенского, вакцинироваться от коронавируса в мобильном пункте могут все желающие. Привиться можно без предварительной записи, при этом прописка значения не имеет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Всем вакцинированным выдается прививочный сертификат, пишет «РИА Новости».
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