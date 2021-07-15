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В Токио перед Олимпиадой выявлен первый случай COVID-19у атлета
15 июля, 2021 11:37
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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look press
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у атлета, который должен проживать на олимпийском объекте. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Организационный комитет Олимпийских игр в Токио.
Вид спорта и страна не разглашаются. Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин. Отмечается, что атлет не заходил в олимпийскую деревню. Положительный результат теста был получен во время периода самоизоляции, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что правительство Японии объявило о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за плохой ситуации с коронавирусом в японской столице и в целом по стране. Он будет действовать в период с 12 июля по 22 августа.
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