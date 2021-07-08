Олимпиада в Токио пройдет при режиме ЧС
Правительство Японии объявило о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за плохой ситуации с коронавирусом в японской столице и в целом по стране. Он будет действовать в период с 12 июля по 22 августа.
Как сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, в настоящее время в Токио распространяется штамм коронавируса «Дельта» и сохраняется тенденция увеличения числа заболевших.
Таким образом, режим ЧС будет действовать в японской столице во время проведения Олимпийских игр, которые пройдут в период с 23 июля по 8 августа, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Пока непонятно, как режим повлияет на возможность посещать соревнования зрителям.
Ранее сообщалось, что в случае, если будет введен режим ЧС, соревнования могут проходить без зрителей.