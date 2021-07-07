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В Токио хотят ввести режим ЧС. Олимпиада может пройти без зрителей
7 июля, 2021 13:18
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Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look press
Олимпиада в Токио может пройти совсем без зрителей. Такие сообщения появились в местных СМИ.
Сообщается, что правительство Японии рассматривает вопрос о введении в Токио режима Чрезвычайной ситуации из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
В случае, если будет введен режим ЧС, соревнования будут проходить без зрителей. До Олимпиады осталось 2 недели, тем, кто собрался в Токио остается только ждать, надеяться и верить, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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