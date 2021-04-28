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В TikTok сообщают о военных действиях у границ РФ и эвакуации москвичей. Началась проверка

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 12:05
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 12:05
1 мин
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok стала появляться информация о военных действиях у границ России. Как выяснила Лига безопасного интернета, подобных постов уже сотни. Роскомнадзор начал проверку.

По словам директора околоправительственной организации Екатерины Мизулиной, на платформе к настоящему моменту опубликовано 546 фейковых видеозаписей. В них говорится об участии членов Вооруженных сил РФ в военной операции на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а также эвакуации москвичей.

Если РКН признает, что информация ложная, он обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке опубликованных видеозаписей, передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу с критикой обрушился на тех, кто активно следит за перемещением российский войск.

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Екатерина Мизулина
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