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Политика

Сергей Шойгу ответил Западу на «хор обвинений» из-за перемещения российских войск

Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 12:18
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 12:18
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу жестко ответил Западу на вопрос о постоянном перемещении отечественных войск. Глава ведомства подчеркнул, что данные мероприятия происходят на территории РФ, поэтому любые «советы» со стороны будут проигнорированы.

Он подчеркнул, что только ленивый не подключился к «дружному хору обвинений» возглавляемой Владимиром Путиным страны. За рубежом с опаской отзывались о проведении учений, возвращении войск в пункты постоянной дислокации, «кто-то» даже заявил о том, что России необходимо готовиться к последствиям в связи с такой нарастающей активностью на своей же территории.

«Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ», – цитирует министра обороны РИА Новости.

Ранее Шойгу приказал войскам на юге РФ быть готовыми к немедленной реакции на фоне масштабных учений НАТО.

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