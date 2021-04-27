Сергей Шойгу ответил Западу на «хор обвинений» из-за перемещения российских войск

Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу жестко ответил Западу на вопрос о постоянном перемещении отечественных войск. Глава ведомства подчеркнул, что данные мероприятия происходят на территории РФ, поэтому любые «советы» со стороны будут проигнорированы.

Он подчеркнул, что только ленивый не подключился к «дружному хору обвинений» возглавляемой Владимиром Путиным страны. За рубежом с опаской отзывались о проведении учений, возвращении войск в пункты постоянной дислокации, «кто-то» даже заявил о том, что России необходимо готовиться к последствиям в связи с такой нарастающей активностью на своей же территории.

«Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ», – цитирует министра обороны РИА Новости.

Ранее Шойгу приказал войскам на юге РФ быть готовыми к немедленной реакции на фоне масштабных учений НАТО.