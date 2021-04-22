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Политика

Сергей Шойгу приказал войскам на юге России готовиться

Лилия Караева
22 апреля, 2021 15:51
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 15:51
1 мин
Сергей Шойгу
MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ войскам на юге страны быть готовыми к немедленной реакции. Он ждет «неблагоприятного развития» сценария военных учений НАТО.

Глава Минобороны сообщил, что военная активность Североатлантического альянса возле южных рубежей страны заметно возросла. В связи с этим он призвал пристально наблюдать за действиями НАТО.

Находясь в Крыму, Шойгу сказал: «Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития». Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что основная коалиционная группировка войск альянса развертывается в Причерноморье. В греческие порты прибывают вооружение и техника.

Ранее сообщалось, что Украина с НАТО будет отрабатывать подготовку к войне за Крым в рамках учений. Сегодня Шойгу прилетел в Крым и с воздуха проверил боеготовность войск.

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