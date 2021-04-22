Сергей Шойгу приказал войскам на юге России готовиться

Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ войскам на юге страны быть готовыми к немедленной реакции. Он ждет «неблагоприятного развития» сценария военных учений НАТО.

Глава Минобороны сообщил, что военная активность Североатлантического альянса возле южных рубежей страны заметно возросла. В связи с этим он призвал пристально наблюдать за действиями НАТО.

Находясь в Крыму, Шойгу сказал: «Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития». Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что основная коалиционная группировка войск альянса развертывается в Причерноморье. В греческие порты прибывают вооружение и техника.

Ранее сообщалось, что Украина с НАТО будет отрабатывать подготовку к войне за Крым в рамках учений. Сегодня Шойгу прилетел в Крым и с воздуха проверил боеготовность войск.