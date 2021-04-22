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Политика

Сергей Шойгу с воздуха проверил готовность войск в Крыму

Лилия Караева
22 апреля, 2021 12:28
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 12:28
1 мин
Сергей Шойгу
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Крым в день проведения основного этапа учений в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете.

В частности, министр проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Он выслушал доклад командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Он доложил Шойгу, что в учениях будут задействованы подразделения общевойсковой армии, объединени ВВС и ПВО, боевые корабли и суда Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения ВДВ, передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о задержании в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона. Ему грозит до 20 лет заключения.

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ТЕГИ
Крым
Сергей Шойгу
Учения
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