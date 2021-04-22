Сергей Шойгу с воздуха проверил готовность войск в Крыму

Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Крым в день проведения основного этапа учений в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете.

В частности, министр проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Он выслушал доклад командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Он доложил Шойгу, что в учениях будут задействованы подразделения общевойсковой армии, объединени ВВС и ПВО, боевые корабли и суда Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения ВДВ, передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о задержании в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона. Ему грозит до 20 лет заключения.