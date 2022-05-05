Новости – Люди
Люди
В Telegram-канале Анатолия Шария появилась первая публикация после сообщения о его задержании
5 мая, 2022 12:51
1 мин
1 мин
Telegram-канал Ольги Шарий
В Telegram-канале украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария появилась первая запись после сообщения о его задержании.
Правозащитник сделал репост публикации своей супруги Ольги Шарий - она сфотографировала попугая и подписала снимок следующим образом: «Попугаи в Барселоне - с номерками и едят хлеб с рук. Комедия». Блогер, разместив пост у себя, добавил: «И правда комедия».
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила сегодня о задержании активиста в Испании. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе его подозревают в государственной измене. Подтверждения сведений о поимке Шария за границей пока нет.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости