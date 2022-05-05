Блогера Анатолия Шария арестовали в Испании за госизмену. Утверждает СБУ
Блогер и правозащитник Анатолий Шарий был задержан в Испании. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. На Украине против Шария заведено сразу несколько уголовных дел, включая подозрение в госизмене.
Как утверждают в СБУ, это стало возможным благодаря «тесному взаимодействию СБУ с Офисом генпрокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей».
Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо.
Подтверждения информации СБУ об аресте Шария пока нет. Последний пост в ТГ-канале Анатолия Шария датирован 4 мая, 22.36 вечера.
Анатолий Шарий - известный на постсоветском пространстве политический блогер. На Украине считается пророссийским. Он регулярно выкладывал на своих интернет-ресурсах видео с разоблачениями преступлений нынешней украинской власти. В 2019 году основал политическую партию Шария: ее деятельность была остановлена Советом нацбезопасности и обороны в марте 2022 года.
Последнее время из-за угрозы преследования Шарий находился на территории Испании. Ранее он получил убежище в Латвии.