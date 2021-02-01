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Общество
В театре Вахтангова проходит церемония прощания с Василием Лановым
1 февраля, 2021 10:47
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РП
В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Актер служил в театре более 60 лет. Гражданская панихида проходит на основной сцене. У здания на Арбате выстроилась очередь. Люди идут с цветами, чтобы проститься с артистом.
Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает телеграм-канал 360tv.
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