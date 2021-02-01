В театре Вахтангова проходит церемония прощания с Василием Лановым

Общество

В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Актер служил в театре более 60 лет. Гражданская панихида проходит на основной сцене. У здания на Арбате выстроилась очередь. Люди идут с цветами, чтобы проститься с артистом.

Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает телеграм-канал 360tv.

Причина смерти 87-летнего актера театра и кино - последствия коронавируса.