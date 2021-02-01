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В театре Вахтангова проходит церемония прощания с Василием Лановым

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 10:47
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 10:47
1 мин
1
РП

В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Актер служил в театре более 60 лет. Гражданская панихида проходит на основной сцене. У здания на Арбате выстроилась очередь. Люди идут с цветами, чтобы проститься с артистом.

Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает телеграм-канал 360tv.

Причина смерти 87-летнего актера театра и кино - последствия коронавируса.

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театр
Василий Лановой
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