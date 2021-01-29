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От последствий коронавируса умер главный «офицер» советского кино Василий Лановой

Лилия Караева
29 января, 2021 09:21
1 мин
Лилия Караева
29 января, 2021 09:21
1 мин
Василий Лановой
Function.mil.ru

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Причина смерти 87-летнего актера театра и кино - последствия коронавируса.

О смерти Ланового поздно вечером 28 января сообщила его жена Ирина Купченко. Она сказала: «Василий Семенович скончался». Слова Купченко приводит ТАСС.

Ранее в тот же день сообщалось, что Лановому стало хуже, его перевели из обычной палаты в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние четыре теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Василий Лановой - уроженец Москвы. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. За карьеру исполнил более 70 ролей в кино. Лановой известен по картинам «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир». С 1957 года актер играл в театре имени Вахтангова.

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ТЕГИ
коронавирус
смерть
Василий Лановой
1 мин
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