От последствий коронавируса умер главный «офицер» советского кино Василий Лановой

Политика

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Причина смерти 87-летнего актера театра и кино - последствия коронавируса.

О смерти Ланового поздно вечером 28 января сообщила его жена Ирина Купченко. Она сказала: «Василий Семенович скончался». Слова Купченко приводит ТАСС.

Ранее в тот же день сообщалось, что Лановому стало хуже, его перевели из обычной палаты в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние четыре теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Василий Лановой - уроженец Москвы. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. За карьеру исполнил более 70 ролей в кино. Лановой известен по картинам «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир». С 1957 года актер играл в театре имени Вахтангова.