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Василий Лановой лежит в критическом состоянии

Лилия Караева
28 января, 2021 13:55
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 13:55
1 мин
Василий Лановой
Wikimedia

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового, который с начала января находится в больнице, резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Актеру стало хуже 27 января.

Лавнового госпитализировали с коронавирусом 2 января. У него было 5-процентное поражение легких.

8 января сообщалось, что артист идет на поправку. Последние 4 теста на коронавирус показали отрицательный результат.

26 января стало известно об улучшении состояния народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.

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ТЕГИ
ИВЛ
Василий Лановой
реанимация
1 мин
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