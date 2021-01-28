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Политика
Василий Лановой лежит в критическом состоянии
28 января, 2021 13:55
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Wikimedia
Состояние народного артиста СССР Василия Ланового, который с начала января находится в больнице, резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Актеру стало хуже 27 января.
Лавнового госпитализировали с коронавирусом 2 января. У него было 5-процентное поражение легких.
8 января сообщалось, что артист идет на поправку. Последние 4 теста на коронавирус показали отрицательный результат.
26 января стало известно об улучшении состояния народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.
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