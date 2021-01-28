Василий Лановой лежит в критическом состоянии

Политика

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового, который с начала января находится в больнице, резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Актеру стало хуже 27 января.

Лавнового госпитализировали с коронавирусом 2 января. У него было 5-процентное поражение легких.

8 января сообщалось, что артист идет на поправку. Последние 4 теста на коронавирус показали отрицательный результат.

26 января стало известно об улучшении состояния народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.