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Алиса Фрейндлих пошла на поправку
26 января, 2021 12:38
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, спустя месяц борьбы с новой коронавирусной инфекцией в больнице, наконец, пошла на поправку.
В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили о том, что врачи перевели актрису из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, передает ТАСС в Telegram-канале.
Ранее врачи собрали консилиум и оценили лечение Фрейндлих.
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