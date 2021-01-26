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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, спустя месяц борьбы с новой коронавирусной инфекцией в больнице, наконец, пошла на поправку.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили о том, что врачи перевели актрису из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, передает ТАСС в Telegram-канале.

Ранее врачи собрали консилиум и оценили лечение Фрейндлих.