Культура

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих. Она была госпитализирована 25 декабря с коронавирусом.

Состояние звезды «Служебного романа» остается тяжелым, но есть хорошая новость - отмечается положительная динамика в легких.

Представитель центра сказал РИА Новости: «Хотя Алиса Бруновна по-прежнему остается в палате интенсивной терапии отделения реанимации, и ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, на контрольной КТ отмечается положительная динамика в верхних долях легких».

За Фрейндлих закреплен специалист по массажу и лечебной физкультуре. Он будет поднимать и переворачивать ее по особой схеме.

21 января врачи собрали консилиум и оценили лечение актрисы. Оно признано правильным. Были внесены незначительные коррективы.

О постепенном улучшении состояния Фрейндлих сообщалось 8 января.