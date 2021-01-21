Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Культура
Русская планета
Культура

Из-за состояния Алисы Фрейндлих собрали совещание врачей

Лилия Караева
21 января, 2021 17:47
1 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 17:47
1 мин
Алиса Фрейндлих
Кадр из видео

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих. Она была госпитализирована 25 декабря с коронавирусом.

Состояние звезды «Служебного романа» остается тяжелым, но есть хорошая новость - отмечается положительная динамика в легких.

Представитель центра сказал РИА Новости: «Хотя Алиса Бруновна по-прежнему остается в палате интенсивной терапии отделения реанимации, и ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, на контрольной КТ отмечается положительная динамика в верхних долях легких».

За Фрейндлих закреплен специалист по массажу и лечебной физкультуре. Он будет поднимать и переворачивать ее по особой схеме.

21 января врачи собрали консилиум и оценили лечение актрисы. Оно признано правильным. Были внесены незначительные коррективы.

О постепенном улучшении состояния Фрейндлих сообщалось 8 января.

Поделиться
ТЕГИ
коронавирус
Состояние
Алиса Фрейндлих
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!